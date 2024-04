La retórica incendiaria de Trump ha sido eficaz para él hasta ahora, pero representa un peligro real

Cuando a los republicanos de alto rango, algunos de los cuales han respaldado a Trump, se les pide que respondan a tales incidentes, a menudo intentan fingir que no han oído hablar de ellos o argumentan que ellos mismos no actuarían de esa manera. Pero saben que no pueden reprender a Trump.

Sin embargo, su ataque al poder judicial también tiene un alto costo para la democracia. Perpetúa la impresión de que el Estado de derecho no es neutral y no se aplica con el mismo rigor a todos los ciudadanos. Es probable que sus afirmaciones de que es víctima de persecución política manchen la reputación del sistema legal mucho después de que sus casos hayan sido juzgados o de que haya abandonado la política. Trump ha sugerido a menudo, por ejemplo, que, como republicano, solo puede obtener un juicio justo en un distrito donde los jurados tienen una probabilidad desproporcionada de votar por el Partido Republicano. Si el principio se aplicara en toda su extensión, podría destruir el sistema legal no partidista.

