Las acciones de Trump Media se desploman tras pérdidas de US$ 58 millones

Mientras que Trump Media solo ingresó US$ 4,1 millones en 2023, su rival X (antes conocida como Twitter) recaudó más de 100 veces esa cantidad: US$ 665 millones en 2013, antes de su oferta pública inicial en noviembre de 2013. Twitter también generó algo más de US$ 5.000 millones de ingresos en el último año antes de ser privatizada por Elon Musk.

No solo eso, sino que los ingresos cayeron un 39% interanual en el cuarto trimestre, hasta solo US$ 751.500. Eso no es lo que los inversores quieren ver de ninguna empresa emergente, especialmente de una valorada a estos niveles.

