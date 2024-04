ANÁLISIS | Seis meses después del comienzo de la guerra en Gaza, Israel no tiene una estrategia de salida ni un plan real para el futuro

“No podemos permitir que ese estado de ánimo dicte las políticas de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Es necesario que los adultos digan ‘esto no es aceptable; no se puede utilizar el hambre como arma’. En otras palabras, no importa que el público israelí no esté de humor para detener esta guerra. Hay que obligarles”, afirmó.

“El público israelí sigue traumatizado por el 7 de octubre, siguen en modo venganza, algunos no quieren ni que entre comida. Aunque no aceptemos que sea correcto, podemos entender cuál es su estado de ánimo”, declaró Elgindy, añadiendo que, aunque comprensible dados los horrores de los ataques terroristas del 7 de octubre, este pensamiento no debe influir en la política internacional.

“Israel no puede lograr su objetivo declarado de eliminar a Hamas, porque Hamas es parte integrante de la sociedad palestina en la Ribera Occidental y Gaza. Su popularidad ha aumentado en los últimos meses”, afirmó Nathan Thrall, experto en el conflicto árabe-israelí afincado en Jerusalén y autor de “A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy”.

