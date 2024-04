Carlos Pólit, excontralor de Ecuador, apelará la decisión del jurado que lo declaró culpable en una Corte de Miami

“Yo me siento un perseguido total porque he sacado los informes más contundentes del gobierno de Correa y otros gobiernos (…) No tengo una cuenta corriente en el mundo, un dólar en ninguna parte, todas mis declaraciones de bienes están ahí listas. Mi vida está abierta”, dijo Pólit después de que dejó de residir en Ecuador.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.