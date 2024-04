Algunos funcionarios del Departamento de Estado no creen que Israel esté usando armas estadounidenses que respeten el derecho internacional, dice una fuente

Las preocupaciones surgen después de que Biden promulgara un paquete de ayuda que incluye US$ 26.000 millones para Israel. Esa financiación incluye US$ 4.400 millones para reponer artículos y servicios de defensa proporcionados a Israel y US$ 3.500 millones para la adquisición de sistemas de armas avanzados y otros artículos a través del Programa de Financiamiento Militar Extranjero.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.