El fiscal del distrito de Manhattan dice que volverán a juzgar el caso de crímenes sexuales de Harvey Weinstein

La comparecencia ante el tribunal se produjo más de seis años después de que informes del The New York Times y The New Yorker en 2017 revelaran el presunto historial de abuso sexual, acoso y acuerdos secretos de Weinstein mientras usaba su influencia como poderoso agente de Hollywood para aprovecharse de las mujeres jóvenes.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.