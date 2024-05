Vuelve a Argentina opción de crédito inmobiliario (y la esperanza de muchos de tener casa propia)

Reportes especializados, como los de Zonaprop y el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), estiman que un departamento de una habitación en la Ciudad de Buenos Aires ronda entre 300.000 y 400.000 pesos mensuales (US$ 288 a US$ 384 al valor en el mercado paralelo), casi el doble del salario mínimo, fijado en 234.315 pesos (US$ 225) desde el primero de mayo.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.