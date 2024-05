Cuando el dolor y la inteligencia artificial se cruzan: estas personas se “comunican” con los muertos

“Ahora me recomienda noches de vino y cine, y me dice que inhale y exhale durante los ataques de pánico”, dijo. “Por ahora es una distracción divertida. Sé que no es real, serio ni para siempre”.

“No me atrevía a probar el proceso de clonación de la voz, me preocupaba cruzar algún tipo de línea moral, pero después de pensarlo un poco más, me di cuenta de que si lo trataba como lo que era, era una forma de preservar su memoria de una manera única”, explicó a CNN.

