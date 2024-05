Disneyland recibe la aprobación final para su mayor expansión desde su apertura

Los acuerdos propuestos incluyen que Disney se comprometa a aportar US$ 1.900 millones al proyecto en los primeros 10 años, pague US$ 40 millones para hacerse cargo de dos calles que actualmente son propiedad de la ciudad, pague US$ 45 millones para mejoras en el transporte, contribuya con US$ 8 millones para parques de la ciudad y aporte US$ 30 millones para viviendas asequibles.

Todd James Pierce, profesor de Cal Poly San Luis Obispo y autor del libro “Three Years in Wonderland” sobre la creación de Disneyland, dijo: “Cuando Walt vivía, casi todos los años había una atracción nueva, si no varias. La única interrupción se produce en torno a la Exposición Universal, porque él estaba ocupado haciendo otras cosas. Pero esto da al Disneyland Resort el terreno para expandirse realmente de esa manera… Así que si la gente es fan, habrá algo nuevo dentro de no mucho, cada año, cada dos años”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.