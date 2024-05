Presidente electo de Panamá anuncia proceso de repatriación para frenar la migración irregular por el Darién

“Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito. No señor, esa es nuestra frontera”, dijo Mulino en su discurso de proclamación, al ser electo como nuevo presidente por los próximos cinco años. Agregó que hará un esfuerzo “para terminar la odisea del Darién, que no tiene razón de ser”.

