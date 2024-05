4 semanas después: esto es lo que ha sucedido en el juicio por dinero secreto de Trump, hasta ahora

Los abogados de Trump argumentaron que el testimonio de Daniels sobre su supuesto encuentro sexual era motivo para anular el juicio. Trump todavía niega vehementemente las acusaciones, dijo su abogado Todd Blanche, argumentando que no había manera de «desencajar esa campana» para los miembros del jurado que ahora han escuchado un testimonio injustamente perjudicial. Merchan dijo que algunas cosas era «mejor no decirlas», pero dictaminó que no justificaba la anulación del juicio.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.