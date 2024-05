ANÁLISIS | Cohen toma un respiro tras interrogatorio mientras Trump mira

Algunos expertos jurídicos cuestionaron este martes el tono y la táctica adoptada por Blanche en el tribunal. Si bien la renuencia de Cohen a ofrecer respuestas de sí y no pareció a veces frívola y confrontativa, no pareció decir ni hacer nada que pudiera torpedear el caso de la fiscalía. No estalló con Blanche, a pesar de la incesante incitación del abogado y un intento de sacarlo de juego saltando erráticamente de un tema a otro. “Aún no hay desastres masivos”, dijo a CNN el exsubdirector del FBI, Andrew McCabe.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.