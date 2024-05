ANÁLISIS | McDonald’s, Apple y Tesla ya no pueden apostar por hacer una fortuna en China

Los agresivos descuentos han afectado a las marcas mundiales. Incluso Starbucks, que había señalado que no tenía interés en una guerra de precios en China, empezó a ofrecer cupones que rebajaban el precio de sus cafés con leche por debajo de los 20 yuanes (US$ 2,8). Su precio habitual es de 30 yuanes (US$ 4,2).

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.