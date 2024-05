El Vaticano actualiza la guía sobre presuntos hechos sobrenaturales y apariciones para evitar estafas y confusión

Las normas sustituyen las de 1978 y la principal novedad es que a partir de ahora la Iglesia no declarará si estos presuntos eventos son reales. No se pronunciará. Como máximo se podrá emitir el llamado “nulla osta”. Es decir, una afirmación que indique que no hay inconvenientes doctrinales en el mensaje dejado por el protagonista del presunto hecho sobrenatural – apariciones de la Virgen, Jesús o santos – ni tampoco evidencias de engaños o estafas hasta la fecha.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.