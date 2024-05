Suspenden temporalmente procesos de juicio político en contra de la fiscal general de Ecuador debido a su embarazo de riesgo

La fiscal no pidió a la Asamblea la suspensión de los trámites de juicio político y dijo que no evade ningún llamado de esta función del Estado ni le falta el respeto a su facultad fiscalizadora. “Esta es una atribución constitucional de la Asamblea en nuestro ordenamiento democrático al cual nunca he rehuido”, precisó Salazar.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.