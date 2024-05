Tengo antecedentes familiares de la enfermedad de Alzheimer. Quería entender mi propio riesgo

Sofía Barruti

Nota del editor: El Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN, es un neurocirujano en ejercicio y autor de best sellers sobre la salud del cerebro. “The Last Alzheimer’s Patient” se estrena en “The Whole Story with Anderson Cooper” en CNN el domingo 19 de mayo a las 8 pm ET/PT y se transmite por MAX el 18 de junio.

(CNN) — He estado informando sobre la enfermedad de Alzheimer durante más de dos décadas, y cualquier progreso en el campo ha parecido, en el mejor de los casos, incremental, dejando a la mayoría de los pacientes y a sus seres queridos con pocas opciones. Pero en el proceso de filmar un nuevo documental, “El último paciente de Alzheimer”, me reuní con personas de todo el país a las que se les había diagnosticado la enfermedad o que tenían un alto riesgo de padecerla. Solo con cambios en el estilo de vida, vi disminuir los niveles de placa amiloide en sus cerebros, mejorar su cognición e incluso signos de reversión de la enfermedad.

Fue extraordinario y también me hizo empezar a pensar en mi propio cerebro, porque tengo antecedentes familiares de la enfermedad de Alzheimer.

Entonces, con cierta inquietud, decidí aprender más sobre mi riesgo de demencia. Fue una de las experiencias más personales y reveladoras que jamás haya vivido.

Para empezar, me sometí a una exploración intensiva de mi cerebro, mucho más profunda de lo que creía posible. Esta no fue una simple mirada a la anatomía o incluso a la genética que podría predisponerme a un tipo particular de demencia. El objetivo era obtener una historia completa de mi cerebro, desde mis primeros días, pasando por mi educación y mis años de formación, hasta ahora: un hombre de unos 50 años. Lo más importante es que las pruebas en profundidad pudieron darme una idea más clara de hacia dónde me dirigía y cómo encaminar mi camino en la dirección más favorable.

Incluso como neurocirujano, me sorprendió lo bien que se puede medir la salud del cerebro. En el caso del corazón, está bastante aceptado que una serie de pruebas pueden ayudarnos a tener una idea clara de cómo predecir, prevenir y tratar las enfermedades cardíacas. Sin embargo, hasta hace poco no podíamos decir lo mismo del cerebro. Muchos neuroterapeutas todavía luchan incluso por definir los criterios para un cerebro sano. El consenso general fue que la “caja negra” de nuestro cráneo estaba bastante fija y que había poco que se pudiera hacer para evaluarla, y mucho menos optimizarla.

El Dr. Sanjay Gupta se reúne con el Dr. Richard Isaacson en el Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de Boca Raton, Florida. (Crédito: CNN)

El Dr. Richard Isaacson, un neurólogo, me convenció de lo contrario y eso me llevó a uno de los días más fascinantes (y algo aterradores) que he tenido en mi vida. Conozco a Richard desde hace mucho tiempo y somos amigos. Hemos tenido excelentes conversaciones sobre nuestro amor compartido por el cerebro y, a menudo, recurro a él para conocer su opinión sobre los avances neurológicos en las noticias. Lo que siempre me ha llamado la atención acerca de Richard es que constantemente no está dispuesto a aceptar el status quo en medicina, casi más por una cuestión de justicia que por una búsqueda científica, aunque es ese raro individuo que es estelar al marcar la diferencia en ambos.

Así que inmediatamente pensé en él cuando consideré la idea de una visita preventiva a neurología.

Para ser claros, no iba a ver a Richard porque pensara que tenía algún tipo de problema. Pero ese es el punto: cuando la gente se refiere al campo médico estadounidense como un sistema de “atención a los enfermos” en lugar de un sistema de atención médica, creo que eso es lo que quieren decir. Richard seguramente me vería si estuviera enfermo, pero prefería verme ahora, mientras estaba sano, creyendo plenamente que podría ayudarme a mantener mi cerebro, reducir mis posibilidades de demencia e incluso optimizar mi función , como describió en un artículo de 2018. estudiar.

Volé a Boca Ratón, Florida, para ver a Richard en la clínica del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de Florida en un hermoso día de marzo. Me había aconsejado de antemano que no hiciera ejercicio ni comiera esa mañana y que me preparara para un día de intensa gimnasia mental. Aunque no se trataba de una prueba de coeficiente intelectual, dijo, en cierto modo sería mucho más personal.

Debo decir que me pareció muy autoreferencial hacer una evaluación de mi propio cerebro y descubrir si estaba funcionando como debería o si había problemas que aún no había notado. ¿Me estaba oxidando? Tal vez estaba cometiendo errores que mi familia, amigos y colegas fueron demasiado educados para contarme. Si hubiera lagunas en la velocidad de procesamiento o en el juicio ejecutivo, ahora podrían descubrirse y desenmascararse.

Cuando llegué a la clínica, primero me sometí a una serie de análisis de sangre, comprobando mi proporción de tau fosforilada , más conocida como prueba de sangre del Alzheimer, y medidas de mis niveles de lípidos, inflamación y glucosa, por nombrar solo algunos. También me hicieron pruebas de mi riesgo genético de padecer Alzheimer. Si fuera portador del gen APOE4, podría conllevar un riesgo significativamente mayor de padecer la enfermedad . Escupo en un tubo para comprobar mi salud bucal. Después de eso, me subí a una escala de composición corporal para determinar dónde y cuánto hueso, grasa y músculo tenía en mi cuerpo.

Me sorprendió un poco ver a Richard en un rincón, mirando la lectura y diciendo: “Interesante…” mientras le acariciaba la barbilla. A nadie le gusta ver a sus médicos hacer eso. Ni siquiera a los médicos les gusta ver a otros médicos hacer eso. “¿Qué?” Pregunté al otro lado de la habitación. “Oh”, respondió. “No lo sé, probablemente esté bien”. Más tarde me dijo que vio evidencia de una antigua lesión en el brazo izquierdo y predijo con precisión que había hecho un intenso entrenamiento en las piernas el día anterior. Fue un verdadero recordatorio de la claridad con la que el cuerpo lleva la cuenta. Aunque no había pensado en esa lesión en años, claramente había dejado su marca en mi cuerpo y aun así provocó un hallazgo en esta prueba.

Después vinieron las pruebas cognitivas. Esto fue quizás lo más sorprendente. Al principio, me dijeron que me relajara y escuchara la historia breve y detallada de un capitán del equipo de fútbol de Atlanta, un mariscal de campo que se había lesionado el dedo en un viaje de pesca antes del gran partido. Pensé que había estado prestando atención, pero de repente me di cuenta de que probablemente no estaba tan comprometido como pensaba. “¿Qué día se lastimó y cuántos puntos necesitó? ¿Cómo se llamaba el jugador? Me preguntaron 15 minutos después. ¿Podría siquiera estar seguro de si era su pulgar o su anular izquierdo?

El Dr. Sanjay Gupta, en medio de una prueba cognitiva integral, dice, “sentí como si mi cerebro estuviera siendo interrogado por un fiscal muy hábil”. (Crédito: CNN)

Rápido: recita tantas palabras como puedas comenzando con la letra “G” y luego recita inmediatamente tantos nombres de animales como puedas, ambos en incrementos de un minuto. Cuanto más largas sean las palabras y más inusuales los animales, mejor. Había listas de palabras para recordar, cubos tridimensionales y relojes para dibujar, y decenas de caras para unir con sus nombres. Tuve que rascar y oler 50 olores diferentes y determinar, en un caso, si algo olía más a gasolina, acetona o incendio forestal. En otro caso, era lavanda o lila. De repente me encontré insegura y tratando de evocar un recuerdo de ese olor para intentar responder correctamente.

Sentí como si mi cerebro estuviera siendo interrogado por un fiscal muy hábil.

No se trataba solo de la cantidad de errores que cometí sino de los tipos de errores, de cuánto tiempo tardé en responder y de si simplemente perdí la atención. Hay señales de alerta obvias que aparecen si alguien retrasa el reloj o si ha perdido la capacidad de distinguir ciertos olores. Las preocupaciones más sutiles giraban en torno a la construcción visual-espacial o la capacidad de ignorar estímulos incongruentes en la prueba de colores y palabras de Stroop , como identificar el color rojo, incluso si esa palabra aparece en violeta en la pantalla.

Aunque nunca me han diagnosticado dislexia, Richard cree que podría ser algo que tengo. “¿Cuentas con los dedos?” él me preguntó. Siempre lo he hecho y nunca lo consideré notable o sugestivo de algo significativo. Resulta que era menos probable que recordara palabras con muchas B y D porque es posible que siempre haya evitado las letras que confundía más fácilmente. Este tipo de conocimientos sobre mi propio cerebro, grandes y pequeños, fueron fascinantes (y un poco inquietantes) para mí. Para Richard, sin embargo, representaron oportunidades para una intervención temprana, algunas de las cuales son notablemente simples.

“La mayoría de los médicos mirarían sus resultados y dirían que está bien”, explicó Richard antes de mostrarme los resultados de mis pruebas de laboratorio. “Pero lo que realmente dicen es que probablemente estarás bien durante los próximos años. Estoy jugando a largo plazo y creo que veremos muchas áreas que podemos empezar a abordar ahora, hoy”. Soy un tipo bastante competitivo, por lo que estoy acostumbrado a que aparezcan todos los “verdes” cuando reviso los resultados de mis pruebas de laboratorio. Después de todo, estoy muy orgulloso de mi salud y la abordo con el mismo rigor con el que abordé mis notas en la facultad de medicina. Quería hacerlo realmente bien, ciertamente lo mejor que pudiera hacerlo.

Entonces, cuando Richard hojeó mis resultados de laboratorio y me mostró una página que no solo tenía una cantidad considerable de amarillo sino incluso algunos rojos, mi corazón dio un vuelco.

Mi nivel de homocisteína estaba elevado, pero mi nivel de B12 estaba bajo. Eso no fue una sorpresa para Richard, porque también había encontrado una mutación en mi gen MTHFR, lo que significaba que probablemente no procesaba bien la homocisteína. Mis niveles de omega-3 estaban bien, pero no cuando los comparabas con mis niveles de omega-6. Mis niveles de DHEA eran un poco bajos, lo que podría explicar en parte por qué he tenido más problemas para desarrollar músculo que hace una década. Y me sorprendió saber que llevaba en mi cuerpo más inflamación de la que esperaba, sobre todo porque me sentía bien.

Lo más revelador para mí fue cuán claramente estas anomalías en los análisis de sangre podían estar asociadas con la función neurológica. Richard me dijo que los problemas del metabolismo, como incluso una ligera resistencia a la insulina, pueden acelerar la deposición de amiloide , lo que puede provocar placas amiloides, esos signos reveladores de la enfermedad de Alzheimer, en el futuro. También dijo que, según su experiencia, las anomalías del colesterol y los lípidos pueden estar asociadas con problemas con la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento. Añadió que asocia la depresión con una menor atención y velocidades de procesamiento más lentas.

Llevo 30 años practicando neurocirugía y nunca había oído hablar de esto. Richard pudo establecer un vínculo entre aspectos muy funcionales del cerebro y problemas muy específicos del cuerpo. Y, lo que es más importante, ha presentado evidencia científica que demuestra que optimizar esos objetivos físicos se asocia con una mejor función cognitiva.

El Dr. Sanjay Gupta habla con el Dr. Richard Isaacson sobre los procedimientos de prueba. (Crédito: CNN)

Richard también quería abordar una actividad que realizaba a diario: mi paseo por el barrio con mis tres perros. “Sigue haciendo eso”, dijo, “pero ahora con un chaleco con peso”. ¿Por qué? No tener suficiente masa muscular magra es problemático. Me dijo que las personas normalmente hacen un buen trabajo con los brazos y las piernas, pero cargar la columna con peso adicional ayuda a activar los músculos centrales, como los abdominales y los oblicuos, además de estimular el crecimiento de nuevas células óseas. Esto podría conducir a una redistribución crítica de la grasa, los músculos y los huesos de mi cuerpo y ayudar a reducir cualquier resistencia a la insulina a la que pueda estar genéticamente predispuesto y, finalmente, reducir mi riesgo de desarrollar amiloide en el cerebro.

Siguiendo el consejo de Richard, comencé a hacer algunos cambios en mi nutrición y mi rutina diaria. A lo largo de los años, había ido y venido con el aceite de pescado, no muy impresionado con los datos sobre la salud del corazón y me resultaba difícil mantener las pastillas refrigeradas, especialmente cuando estaba de viaje. Para Richard, sin embargo, estaba claro. A pesar de lo saludable que es mi dieta, no tenía dudas de que necesitaba tomar medidas adicionales para suplementarme con ácidos grasos omega-3 para ayudar a mi proporción omega-3/omega-6 en la búsqueda de una mejor salud cerebral. Esto también ayudaría con la absorción de las vitaminas B, añadió. También era necesario complementarlos y Richard fue muy específico al respecto. “Asegúrese de obtener el frasco con 1000 microgramos de B12 y 400 microgramos de metilfolato junto con 1,5 miligramos de B6”. Esas recomendaciones bastante sencillas para mejorar mis ácidos grasos probablemente podrían tener un impacto en mi función ejecutiva, me dijo.

En la recomendación sobre la salud cerebral, no esperaba una intervención que involucrara mis pies, pero los nervios que van hasta los pies son los más largos de nuestro cuerpo. Cuando no mueves los dedos de los pies y los pies con regularidad y libertad, dice Richard, puedes perder la conciencia sensorial, también conocida como propiocepción, lo que lleva a una “parálisis sensorial”. Con el tiempo, las conexiones nerviosas que van desde los pies hasta el cerebro comienzan a desaparecer. Una vez que sus pies estén débiles, su peso se distribuirá de manera desigual al caminar y hacer ejercicio. Cuanto mejor puedan tolerar sus pies una carga de manera uniforme, más opciones tendrán para moverse, mejores y más cooperativas serán las cosas en la cadena, incluidas las rodillas, las caderas y la espalda baja. Considere la posibilidad de usar espaciadores para los dedos de vez en cuando, me dijo. Comience con 10 minutos al día cada pocos días y aumente el tiempo a medida que se acostumbre.

Algunas de las recomendaciones eran más sofisticadas. Por ejemplo, lo ideal sería que Richard quisiera realizar aún más pruebas. Le gustaría hacerme una exploración DEXA detallada de todo mi cuerpo, no solo para la salud ósea sino también para tener una idea clara de cuánta grasa visceral tengo. La grasa visceral no es la grasa subcutánea que puedes pellizcar entre el pulgar y el índice. Más bien, son las cosas problemáticas las que ahogan los órganos internos del abdomen. Debido a que la grasa visceral está tan enterrada y entretejida en los órganos internos, en realidad es bastante difícil evaluar cuánta tiene alguien. Una persona puede ser delgada y aun así tener mucha grasa visceral. Debido a que tenía algunas elevaciones inflamatorias, le preocupaba que yo pudiera ser una de esas personas.

También sugirió una resonancia magnética cerebral. Le preocupaba que pudiera haber una lesión en los vasos sanguíneos cerebrales debido a un nivel ligeramente elevado de fibrinógeno, una proteína que puede ayudar a que la sangre coagule. La preocupación era que podría estar produciendo microcoágulos con más frecuencia, lo que podría ponerme en mayor riesgo de demencia vascular en el futuro. Y por último, una tomografía computarizada del calcio coronario para detectar la enfermedad coronaria en sus etapas más tempranas, porque por norma general lo que es malo para el corazón también lo es para el cerebro.

Escáner cerebral de uno de los pacientes de neurología preventiva de Alzheimer del Dr. Richard Isaacson, un hombre de 55 años con el mayor riesgo genético conocido de Alzheimer. Mediante una intervención temprana, ha demostrado una mejora en el volumen cerebral. (Crédito: CNN)

Para ser claros, la mayoría de estas pruebas no forman parte de la atención de rutina y lucho con el costo de todo ello. Pueden ser costosos y probablemente no estarían cubiertos por el seguro de una persona, especialmente si no muestran síntomas de Alzheimer, demencia o deterioro cognitivo leve. Es por eso que Richard también está trabajando para que gran parte de él esté disponible de forma gratuita en casa. Casi todas las pruebas cognitivas podrían estar disponibles en el futuro a través de una aplicación gratuita. Incluso el análisis de sangre podría realizarse mediante una prueba de punción en el dedo, si todo va como se espera con el ensayo de investigación de Richard. Aunque una exploración DEXA completa requiere instalaciones, existen básculas caseras que hacen un trabajo razonablemente bueno al medir la composición corporal general, no solo el peso, y pueden ayudar a seguir esas tendencias a lo largo del tiempo.

Cuando visité a Richard por primera vez después de todas mis pruebas, honestamente esperaba que me dijeran que estaba bien, incluso excelente. Eso es lo que todos los médicos me habían dicho antes. Pero la evidencia es clara de que cuando se trata del cerebro, la prevención e incluso la optimización son posibles. Sabemos que en muchas áreas de la medicina existe un gran espacio en blanco entre estar totalmente sano y estar enfermo. Y es un área en la que un sistema de atención de enfermos no dedicaría mucho tiempo a abordar, especialmente si las recomendaciones son tan simples y tremendamente efectivas como unas cuantas vitaminas, espaciadores para los dedos de los pies y una mochila.

Pasar por esta experiencia de “El último paciente de Alzheimer” fue más revelador y discordante de lo que podría haber imaginado. Después de todo, nadie quiere malas noticias de un médico, especialmente cuando se trata de su cerebro. Pero puedo consolarme sabiendo que estas pruebas no me están trazando un futuro determinado ni me están preparando para una catástrofe inevitable, sino que me están brindando el conocimiento personalizado que puedo usar para tomar medidas hacia una vida más larga y saludable y un cerebro más agudo y saludable.

