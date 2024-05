Tribunal de Londres impide al príncipe Harry incluir acusaciones contra Murdoch en demada en curso

La demanda, presentada en 2019, acusa a News Group Newspapers, la empresa matriz del periódico sensacionalista The Sun y del desaparecido News of the World, de invasiones ilegales de la privacidad, incluida el hackeo telefónico y la recopilación ilegal de información confidencial. El comportamiento ilícito se produjo desde mediados de la década de 1990 hasta 2016, según la demanda.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.