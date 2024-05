EXCLUSIVA | Ella dice que Harvey Weinstein la agredió. Ahora encuentra similitudes entre su caso y el juicio de Trump por sobornos

“Nunca quise ser activista. Fue algo que simplemente me surgió”, dice. “Simplemente sentí que no podía cerrar los ojos cuando veo algo que no está bien”.

Cartwright dijo a CNN que se enteró de esto cuando sirvió como fuente anónima para la investigación de The New York Times sobre Weinstein. CNN no ha verificado de forma independiente la afirmación de Cartwright, y Battilana Gutierrez dice que aunque no tiene conocimiento directo de si un abogado del Enquirer se puso en contacto con la Fiscalía de Manhattan, cree que una “red muy complicada de personas estaban [estaba] trabajando juntas para destruirme”.

El mes pasado, un ex editor del National Enquirer publicó un ensayo en la revista New York Times Magazine, en el que comparte lo que afirma haber presenciado durante su tiempo en el tabloide, tanto en relación con los esfuerzos de “atrapar y matar” tanto de Weinstein como de Trump. El reportero, Lachlan Cartwright, sostuvo que en un esfuerzo por desprestigiar a Battilana Gutierrez, los abogados de la empresa matriz del Enquirer, American Media Inc. (AMI), mantuvieron conversaciones con la Fiscalía de Manhattan.

Desde el reportaje inicial de The New Yorker y The New York Times en 2017 que llevó a su caída, Weinstein ha sido acusado, condenado y sentenciado por delitos sexuales. En Nueva York, fue condenado por primera vez a 23 años de prisión tras ser declarado culpable de acto sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado, veredictos de culpabilidad que ahora han sido anulados por el Tribunal de Apelaciones de Nueva York. En Los Ángeles, fue condenado a otros 16 años de prisión por violación y agresión sexual.

“Me acusaron de faltar a la verdad y de ser una prostituta o de no ser una víctima perfecta porque soy modelo y trabajo en bikinis y lencería. Es ridículo”, afirma. “Me destrozaron la vida porque los medios no pudieron comprarme. Vieron que no quería que me silenciaran, que no quería dinero y simplemente destruyeron mi credibilidad”.

