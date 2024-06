ANÁLISIS | Las similitudes y diferencias entre Milei y Bukele, los líderes “influencers” que se elogian y buscan mutuamente

“Casi nadie es absolutamente de derecha y muy pocos son de izquierda. La mayoría está en lo que llamamos comúnmente centro, pero en realidad no existe eso, sino que las personas son ‘biconceptuales’. En algunas cosas son de izquierda; y en algunas cosas son de derecha. Y en este tipo de conceptualidad me parece que encaja muy bien Bukele”, explica Oglietti. “Bukele es progresista en un montón de aspectos, él no está obsesionado con el déficit fiscal, no está obsesionado con el recorte del gasto social y así un montón de aspectos. En cambio, es muy de derecha en temas de derechos humanos”.

“El Salvador tampoco es Argentina y que hay diferencias entre los problemas de Argentina y los problemas de El Salvador. Incluso el problema de seguridad argentina que existe no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de parte de nosotros para lo que pueda ser aplicado en Argentina. Pero de repente no tendrían que ser tan drásticas porque no necesitan resolver un problema tan grande como el nuestro“, aseguraba Bukele en esa oportunidad.

