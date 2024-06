Este joven de 27 años lleva jornaleros a Disneyland. Un detalle siempre le llama la atención

“¿De dónde vamos a sacar estas imágenes si no? Seguro que no en la gran pantalla”, dice Molina. “La representación de los latinos no ha cambiado en casi dos décadas. Representan una media del 4% de los papeles hablados, y cuando lo hacen a menudo se les representa como delincuentes o amas de casa, como trabajadores de servicios mal pagados que no tienen voz. Son estereotipos planos. Y estos videos los muestran como seres humanos, con vidas tridimensionales, que experimentan tanta alegría”.

