Una gran cumbre por la paz en Ucrania comienza en Suiza, pero sin Rusia ni China

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llega a Suiza el viernes antes de una cumbre de paz que tendrá lugar durante el fin de semana. (Michael Buholzer/Pool/AFP/Getty Images) La presidenta federal de Suiza, Viola Amherd, el alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Pavan Kapoor, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, posan antes de la apertura de la Cumbre sobre la paz en Ucrania, en el lujoso complejo turístico de Burgenstock, cerca de Lucerna, el 15 de junio de 2024. (Foto de ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/AFP vía Getty Images) El plan de Zelensky incluye demandas de un cese de hostilidades, la restauración de la integridad territorial de Ucrania, la retirada de las tropas rusas del suelo ucraniano y la restauración de las fronteras de Ucrania con Rusia antes de la guerra. También pide el establecimiento de un tribunal especial para procesar los crímenes de guerra rusos. Rusia ha expresado poco interés en aceptar esos términos y no ha mostrado signos de compromiso en lo que respecta a las cuestiones territoriales. El viernes, el día antes del inicio de la cumbre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró el plan de paz del Kremlin, que es poco probable que Ucrania acepte alguna vez. La propuesta exige que las tropas ucranianas se retiren de cuatro regiones del sur y el este del territorio ucraniano que Moscú dijo que anexaría en violación del derecho internacional y a su vez que Kyiv abandone su intento de unirse a la OTAN. Si bien las fuerzas rusas han logrado avances modestos en dos de las regiones –Donetsk y Luhansk– en los últimos meses, están lejos de ocupar las cuatro, que incluyen Jersón y Zaporiyia. Putin dijo más tarde ese día que casi 700.000 soldados rusos están luchando en Ucrania, un aumento respecto de los 617.000 que informó durante una conferencia de prensa de fin de año en 2023. Zelensky respondió en una entrevista con la televisión italiana que “el hecho de que Putin pida que le demos parte de nuestros territorios, ocupados y desocupados, habla de varias regiones de nuestro país, implica que no se detendrá (allí), y no habrá un conflicto congelado”. “Los mensajes son los mismos que los de Hitler”, dijo Zelensky “Putin entiende que habrá una cumbre de paz. Que la mayor parte del mundo está del lado de Ucrania, del lado de la vida. Y en vísperas de la cumbre, en medio de sirenas antiaéreas, muertos y ataques con misiles, parece estar hablando de una especie de ultimátum”, añadió Zelensky.

