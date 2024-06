Este padre se quitó la vida tras perder sus ahorros a manos de bandas criminales internacionales. No es el único

“En ese momento me di cuenta de que me habían estafado. Y me derrumbé”, dice Carina. “Todo era falso. Era un perfil falso. Era una historia falsa. La cantidad de tiempo que dedicó a prepararme y a conocerme fue incesante”.

A medida que sus inversiones crecían, también lo hacía su relación. Los dos hicieron planes para el futuro, escapadas románticas de fin de semana y presentaciones familiares, aunque aún no se conocían en persona. “Nunca había conocido a nadie como tú. Cuesta creer que me esté enamorando de un hombre al que nunca he visto ni hablado”, le dijo Carina a las pocas semanas.

La fiscal del condado de Santa Clara, Erin West, ha dedicado los últimos años a luchar contra las estafas de “pig butchering”. “Soy fiscal desde hace más de 25 años, me he ocupado de todo tipo de delitos. Pasé nueve años en agresiones sexuales. Y nunca antes había visto la absoluta devastación de personas que he visto como consecuencia de ‘pig butchering'”, dice.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.