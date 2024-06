Presidente del Consejo de Ministros de Perú dice que es “irresponsable” que el Ministerio Público promueva un “llamado a la movilización social”

Adrianzén dijo que “desde que inició el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, no hay un solo ministro que haya sido acusado de corrupción. No tenemos ninguna carpeta abierta por ese tema”. Sin embargo, no se refirió a las investigaciones abiertas contra Boluarte.

“El Perú ha admitido la competencia de la Corte y en consecuencia respeta las decisiones de este órgano, no necesariamente las comparte, y no por ello tiene que dejar de ser crítico también”, dijo Adrianzén, quien agregó que la iniciativa sobre lesa humanidad aún no ha sido aprobada y que no conocían su contenido. “En su momento sí, naturalmente tendremos que pronunciarnos sobre ello”, agregó.

