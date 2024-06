Nvidia supera a Microsoft y se convierte en la empresa pública más valiosa del mundo

La capitalización de mercado de Nvidia aumentó a US$ 3,34 billones este martes, y superó el valor de US$ 3,33 billones de Microsoft. Apple es la tercera empresa más valiosa de Estados Unidos con una capitalización de mercado de US$ 3,27 billones.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.