Arizona envía dinero de los contribuyentes a las escuelas religiosas y los multimillonarios lo ven como un modelo para Estados Unidos

El brazo político nacional de la AFC ha gastado más de US$ 7 millones desde 2020 después de recibir US$ 3 millones de DeVos y su esposo, US$ 2 millones del inversor de TikTok, Jeff Yass, y US$ 1,75 millones del propietario de los Cleveland Browns, Jimmy Haslam, y su esposa, según los registros del IRS. DeVos y Haslam no respondieron a las solicitudes de comentarios, mientras que Yass dijo en un comunicado que “la elección escolar es el tema de derechos civiles de nuestro tiempo y estoy emocionado de ver que el tema recibe la atención que merece”.

Una investigación de CNN descubrió que el programa ha costado cientos de millones de dólares más de lo previsto, ha beneficiado desproporcionadamente a las zonas más ricas y ha canalizado los fondos de los contribuyentes hacia escuelas privadas no reguladas que no se rigen por las mismas normas educativas y protecciones contra la discriminación que las escuelas públicas. Desde que entró en vigor el programa ampliado de Arizona en 2022, según los datos estatales, ha enviado casi US$ 2 millones a Dream City y probablemente ha socavado millones de dólares del presupuesto de Paradise Valley.

