¿Qué es el Día de la Emancipación (Juneteenth) y por qué se celebra el 19 de junio?

El nombre del día es una combinación de las palabras junio y diecinueve. Conmemora el 19 de junio de 1865: el día en que el Mayor General del Ejército de la Unión, Gordon Granger, cabalgó hasta Galveston, Texas, y les contó a los esclavos sobre su emancipación. Ese día llegó más de dos años después de que el presidente Abraham Lincoln emitiera la Proclamación de Emancipación de 1863. Incluso después de que Lincoln declarara libres a todas las personas esclavizadas en papel, ese no había sido necesariamente el caso en la práctica. Juneteenth también se conoce como el Día de la Emancipación. La gente de todo el país celebra con comida y festividades, como el 4 de julio. Todos los estados, incluyendo a la Distrito de Columbia (la ciudad de Washington), reconocen el hito de la liberación negra de alguna forma. Por ejemplo, algunas empresas honran la ocasión dando a sus empleados el día libre. El último estado en hacerlo fue Dakota del Sur. A pesar de celebrarse desde 1865, fue solo hasta 1980 que Texas se convirtió en el primer estado en hacer de Juneteenth un feriado estatal. Con la firma de Biden, Juneteenth es el primer feriado aprobado desde el Día de Martin Luther King Jr., que se estableció en 1983. Juneteenth a menudo ha sido pasado por alto por los estadounidenses no negros y omitido de los libros de historia. Sin embargo, el impulso para reconocer la ocasión fue generado por el movimiento Black Lives Matter el año pasado. A pesar de certificar el 19 de junio como feriado federal, los negros en EE.UU continúan enfrentando desafíos sistemáticos, como la brecha de riqueza racial, el encarcelamiento desproporcionado y las persistentes disparidades en la salud. Por lo tanto, los activistas dicen que el feriado no debe verse como un sustituto de una acción sustantiva, sino como un paso en la dirección correcta.

