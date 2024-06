ANÁLISIS | Las frases clave del debate presidencial en CNN explican por qué los demócratas están preocupados

“Acabo de ganar dos campeonatos de club, ni siquiera sénior, dos campeonatos regulares de club. Para hacer eso, hay que ser muy listo y poder golpear la pelota muy lejos. Y yo lo hago. Él no lo hace. No puede golpear una pelota 50 yardas. Me retó a un partido de golf. No puede golpear una pelota 50 yardas”. – Trump

“La idea de que estamos hablando de los peores presidentes. No estaba bromeando. Búscalo. Entra en internet. 159 o 58, no tengo el número exacto, historiadores presidenciales. Se reunieron y votaron por quién es el peor presidente de la historia de Estados Unidos. De mejor a peor. Dijeron que era el peor de toda la historia de EE.UU. Eso es un hecho. No es una conjetura. Él puede argumentar que están equivocados, pero eso es lo que votaron”. – Biden

Trump dijo que “todo el mundo” quería que se anulara el caso Roe vs. Wade, lo que no es cierto en absoluto, ya que las encuestas de opinión sugieren que la mayoría de los estadounidenses quieren que se mantenga. No según Trump.

“Tenemos que echar un vistazo a lo que me dejaron cuando me convertí en presidente, lo que me dejó el señor Trump. Teníamos una economía que estaba en caída libre”. – Biden

