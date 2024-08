Las casas palestinas fueron destruidas “por venganza”, dice un soldado israelí que sirvió en Gaza

“Cuando la gente me critica por eso, y he oído a gente… que decía que les preocupaba que pudiera resultar herido en ese proceso, eso siempre me pareció muy raro porque, ya sabes, entré en Gaza. Literalmente he arriesgado mi vida. Pero ahora la gente tiene más miedo de que pueda resultar herido, ya sabes, por el simple hecho de decir algo”, añadió. “Es parte del problema con nuestra situación actual”.

“Le dije: ‘No estoy dispuesto a participar en eso. No voy a destruir una casa que pertenecía a unas pocas familias que se quedarían sin hogar por eso, y me voy’. Y me fui en el primer vehículo que salió”.

“Creo que los comandantes superiores de las FDI creen que esto no debería suceder, ni saqueos ni grafitis”, dijo Green. “Pero no creo que (las FDI) tengan los recursos para detenerlo, y creo que, ya sabes, todo se reduce a los soldados (en) el campo. No se puede impedir que ningún soldado haga cosas”.

“Cuando llegó el 7 de octubre, me resultó difícil decirles en ese momento que no estaba dispuesto a ir con ellos”, dijo Green. “Así que decidí unirme a mis amigos… No sabía qué sería lo correcto que hacer”.

