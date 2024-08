Trump dice que tiene que “trabajar duro para definir” a Harris

“Hace cuatro meses, las noticias falsas la consideraban muy incompetente. Ahora dicen: ‘Oh, ¿no es maravillosa, no es maravillosa? No, no es maravillosa. Así que tenemos que trabajar duro para definirla. Ni siquiera quiero definirla. Solo quiero decir quién es. Es un espectáculo de terror. Ella va a destruir nuestro país”, dijo Trump en un mitin de campaña en Atlanta, Georgia.

