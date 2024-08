¿Dónde está el oro de Argentina y qué riesgos existen tras la decisión del Gobierno de sacarlo del país?

“No hay peligro de embargo; si no no lo hubiésemos hecho”, sostuvo el vocero Adorni. En el mismo sentido, algunos analistas sostienen que el oro es inembargable porque no se trata de deuda o activos del Estado, son reservas del Banco Central que, en teoría, es independiente del Poder Ejecutivo.

El presidente Javier Milei, por su parte, no hizo una referencia concreta al tema, pero en una entrevista afirmó que Argentina ya tiene disponibles los dólares para pagar en enero próximo el vencimiento de intereses de deuda externa por unos US$ 1.600 millones. Además, afirmó que está acordado un “repo” para saldar el capital adeudado por unos US$ 3.000 millones.

El BCRA aún no ha respondido, aunque legalmente tiene 30 días para hacerlo desde la fecha de presentación, que aún no se han cumplido. Ante esta situación, Palazzo presentó nuevos pedidos de información pública: uno el 29 de julio, donde también pidió saber si antes de la finalización de julio el Banco Central tenía previsto “operaciones de envío de lingotes de oro al exterior” y “si así fuera, qué cantidad, por qué monto y qué moneda”. El último fue este lunes, donde vuelve a preguntar lo mismo, pero “durante la semana del 5 de agosto al 11 de agosto” y si “las partidas a enviar superan los US$ 1.000 millones y el monto total enviado junto con las partidas anteriores”.

