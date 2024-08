Justicia argentina investiga mensajes de presunta violencia doméstica de Alberto Fernández contra su pareja Fabiola Yáñez

Por tratarse de un delito de presunta instancia privada, si la víctima no lo denuncia, la Justicia no puede intervenir. Hoy la causa está archivada y seguirá así mientras no exista una denuncia de la ex primera dama.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.