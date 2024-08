Rompen 5 veces en un día el récord mundial de velocidad por equipos en el ciclismo de pista femenino de París 2024

Esa clasificación ocurrió alrededor de las 11 a.m. ET. Las siguientes carreras eliminatorias comenzaron a partir de las 12:55 p.m. ET, y desde entonces inició la llegada de las nuevas rupturas del récord mundial.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.