ANÁLISIS | ¿Qué es el “carry trade”, la popular estrategia que afectó a la caída global de los mercados?

“Es un arbitraje bastante bueno, pero no es realmente arbitraje porque no está exento de riesgo”, afirma John Sedunov, profesor de Finanzas de la Villanova School of Business. “Tienes que tener el tipo de cambio a tu favor”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.