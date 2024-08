Así han sido las políticas progresistas de Tim Walz como gobernador de Minnesota

Más de la mitad del paquete de gasto de US$ 1.000 millones se destinará a ampliar la oferta de viviendas asequibles, según la Coalición Nacional de Viviendas de Bajos Ingresos. Los fondos estatales también proporcionarán US$ 150 millones en ayuda para el pago inicial para los compradores de vivienda por primera vez, lo que permitirá a aproximadamente 5.000 residentes de Minnesota para comprar casas, así como US$ 45 millones para un programa para asistencia a las personas sin hogar.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.