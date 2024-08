Juez desestima 6 de las 8 demandas de México contra fabricantes de armas en EE.UU.

El juez Dennis Saylor, de la Corte de Distrito de Massachusetts, desestimó las acusaciones contra seis de las ocho compañías que México había demandado ―Sturm, Ruger & Company; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Glock Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Century International Arms, Inc., y Beretta U.S.A. Corp―, argumentando que su conexión con el estado, donde se presentó el caso, era “tan delgada como una gasa”.

