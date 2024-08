Agua con bicarbonato de sodio: los beneficios y los riesgos de esta tendencia en salud

Un ensayo controlado aleatorio entre 153 personas que tenían hipertensión y un alto riesgo de empeoramiento de la enfermedad renal crónica es la última evidencia que respalda esto. El consumo de dos dosis diarias de bicarbonato de sodio, en forma de cuatro o cinco tabletas de 650 miligramos, se asoció con una progresión más lenta de la enfermedad renal a lo largo de cinco años, según el estudio publicado el 5 de agosto en The American Journal of Medicine. Ese resultado fue en comparación con el grupo que había recibido solo atención médica estándar. Sin embargo, la suplementación con bicarbonato de sodio no se asoció con mejoras en la presión arterial o el riesgo de enfermedad cardiovascular.

