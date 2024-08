ICE desconoce el paradero de miles de niños migrantes no acompañados en EE.UU.

En el reporte también se menciona que ICE no cuenta con un proceso automatizado para compartir información internamente con otras agencias federales sobre los menores migrantes que no comparecen ante la Corte de inmigración. Y que solo algunas oficinas de ICE habían desarrollado técnicas manuales, así como “hojas de cálculo”, precisamente para compartir información sobre los menores migrantes que no comparecieron en corte.

Luego de entrevistar a más de 100 agentes federales en ocho oficinas de distintas agencias en el país, el informe concluye que cuando los menores pasaban a la custodia de ICE, “no siempre le notificaban a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos cuando uno de estos menores migrantes no comparecía en Corte”. Y que, hasta el 24 de mayo de este año, el Servicio de Control de Inmigración aún no había presentado “notificaciones de comparecencia en corte” a más de 291.000 menores migrantes no acompañados.

(CNN Español) — Un reciente reporte de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos (OIG), que se envió al Congreso el martes, arrojó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), no tiene información sobre el paradero de más de 32.000 menores migrantes no acompañados que tendrían que haber comparecido a sus citas ante Corte de inmigración, y no lo hicieron durante los años fiscales 2019 a 2023, ni tampoco iniciaron los procesos de remoción necesarios.

