Exclusiva: Dentro de la operación de pirateo informático de Irán que tiene en vilo a las autoridades estadounidenses antes de las elecciones de 2024

El número de “operaciones externas” iraníes en varios países (definidas como complots para secuestrar, matar, vigilar o intimidar a objetivos) ha aumentado desde la muerte de Soleimani, según un estudio del Washington Institute for Near East Policy. El think tank contabilizó 115 operaciones de este tipo desde la muerte de Soleimani, más de la mitad del número total de operaciones desde la fundación de la República Islámica de Irán en 1979.

