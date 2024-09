ANÁLISIS | Trump se prepara para el debate amenazando con encarcelar a funcionarios electorales

No hay pruebas de que las elecciones de 2020 hayan sido faudulentas. Los jueces desestimaron las múltiples impugnaciones legales de Trump e incluso su propio fiscal general, William Barr, afirmó que no hubo fraude electoral generalizado. El hecho de que el expresidente haya intentado robar las últimas elecciones hace que sus advertencias a los funcionarios que no compartan su opinión sobre la imparcialidad de las elecciones sean un problema aún más grave, y es un mal augurio para el período posterior a las elecciones de noviembre si Trump pierde.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, reflexionó sobre el desafío que enfrenta Harris al intentar involucrar a los estadounidenses que quieren saber más sobre ella mientras lidia con una fuerza de la naturaleza a veces desquiciada como Trump. “Se necesitará una concentración y una disciplina casi sobrehumanas para lidiar con Donald Trump en un debate”, dijo Buttigieg en el programa “State of the Union” de CNN este domingo. “No es una propuesta común, no porque Donald Trump sea un maestro en explicar ideas políticas y cómo van a mejorar la vida de la gente. Es porque es un maestro en tomar cualquier forma o formato que se transmita por televisión y convertirlo en un programa que se centra completamente en él”.

