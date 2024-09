¿Cómo y dónde ver el eclipse lunar y la superluna del martes?

Eclipse parcial: la Tierra se atraviesa en el camino entre el Sol y la Luna pero no se alinea perfectamente con ambos objetos astronómicos, por lo tanto la sombra de nuestro planeta no alcanza a cubrir completamente la luna llena. Eclipse penumbral: la Luna pasa por la sombra exterior de la Tierra, que bloquea parte de los rayos del Sol pero no todos. Eclipse total: la Tierra bloquea toda la luz del Sol e impide que esta llegue a la Luna.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.