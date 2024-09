Expresidente Evo Morales encabeza movilización hacia La Paz contra el gobierno de Luis Arce

“Quieres llevar a la ruina el esfuerzo y el trabajo de millones de bolivianos y bolivianas, únicamente por que no admites que nuestro Estado plurinacional de Bolivia con el pueblo y por el pueblo, no por una persona”, afirmó Arce. Añadió que la democracia no debe ser considerada por Morales como un permiso para que “ponga el arma del chantaje y la presión en la frente”.

