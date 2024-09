Virus que podría generar parálisis en los niños está en aumento. ¿Se deben preocupar los padres?

Dr. Leana Wen: El enterovirus D68 es parte de un grupo de más de 100 enterovirus que no son polio. Estos enterovirus son muy comunes. Muchas personas que los contraen no tienen ningún síntoma o tienen síntomas leves similares a los de un resfriado. La mayoría probablemente no sea consciente de que lo que tienen es un enterovirus.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.