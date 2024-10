Elon Musk y otros multimillonarios donaron unos US$ 220 millones a la campaña de Trump

Sofía Benavides

(CNN) — Algunas de las figuras más ricas del mundo, lideradas por la donante conservadora Miriam Adelson y el multimillonario tecnológico Elon Musk, han canalizado decenas de millones de dólares a grupos políticos en los últimos meses para impulsar la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca, según muestran nuevos informes presentados el martes ante los reguladores federales.

Musk, la persona más rica del mundo, donó casi US$ 75 millones a un súper PAC pro-Trump que ayudó a formar durante el verano, una inyección masiva de efectivo destinada a ayudar a que los votantes voten en estados clave en disputa. Adelson, una fiel partidaria de Trump y heredera de una fortuna en casinos, dio aún más, invirtiendo US$ 95 millones en otro grupo externo que respalda al expresidente, según los documentos presentados ante la Comisión Federal Electoral correspondientes a los tres meses que terminaron el 30 de septiembre.

En total, solo tres multimillonarios (Musk, Adelson y el magnate del embalaje del Medio Oeste Richard Uihlein) donaron aproximadamente US$ 220 millones en un período de tres meses a grupos que respaldan la candidatura del republicano.

Sus asombrosas donaciones dejan en evidencia el papel crucial que desempeña un puñado de megadonantes multimillonarios en los intentos de Trump por superar a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, a medida que la campaña se ha intensificado.

Harris ha establecido un ritmo vertiginoso: ha recaudado mil millones de dólares desde que se convirtió en la abanderada demócrata a fines de julio, un hito alcanzado más rápido que cualquier otro candidato presidencial. Y los documentos presentados el martes muestran que un comité de recaudación de fondos de alto valor que canaliza dinero a su campaña y a comités demócratas alineados, recaudó US$ 633 millones durante el tercer trimestre, cuatro veces la cantidad recaudada por el brazo de recaudación de fondos equivalente de Trump en ese período.

Pero el equipo de Harris ha implorado a sus partidarios que envíen aún más, debido tanto al respaldo multimillonario a la candidatura de Trump como a la lucha de su campaña por llegar a los votantes aún indecisos en los estados en disputa que esperan que se inclinen por la vicepresidenta en el sprint final hacia el día de las elecciones.

Mientras tanto, en la batalla por el control del Congreso, los candidatos demócratas individuales en algunas contiendas clave para el Senado y la Cámara de Representantes ampliaron su ventaja financiera sobre sus oponentes republicanos. Los donantes republicanos adinerados también intentaron cerrar la brecha al impulsar un súper PAC republicano para apoderarse de la mayoría en el Senado.

Elon Musk, CEO de Tesla, habla durante un mitin de campaña de Donald Trumo en Butler, Pensilvania, el 5 de octubre de 2024. (Brian Snyder/Reuters/Archivo)

A continuación, se presentan algunas conclusiones clave de los documentos presentados:

Los multimillonarios respaldan el regreso de Trump a la Casa Blanca

Musk ha surgido como una fuerza importante en el intento de Trump de regresar a la Casa Blanca. America PAC, el súper PAC que Musk financia, ha desatado una operación masiva de tocar puerta a puerta en estados como Pensilvania en nombre de Trump, aunque la estrategia de una campaña presidencial que externaliza su operación de campo en gran medida no se ha probado.

Según los documentos presentados durante el fin de semana, America PAC informó haber gastado casi US$ 96 millones en la carrera presidencial, incluidos poco menos de US$ 57 millones en operaciones de campaña y de campo.

El nuevo documento presentado por America PAC detalla siete contribuciones separadas de Musk que totalizaron cerca de US$ 75 millones entre principios de julio y fines de septiembre, lo que marca las primeras contribuciones que Musk ha hecho al grupo. Recibió su financiación inicial de una red de antiguos socios y asociados comerciales del multimillonario.

Sin embargo, Musk fue su único donante durante el tercer trimestre.

Según sus informes de gastos independientes, que cubren algunos gastos posteriores al 30 de septiembre, America PAC ha asumido un papel de apoyo fundamental para la campaña de Trump. Además de la contienda presidencial, el grupo también ha gastado millones en varias contiendas muy competitivas para la Cámara de Representantes, incluidas las contiendas en California y Nueva York, consideradas clave para que los republicanos conserven su control de la cámara.

Los informes del martes muestran que otros multimillonarios conservadores también han invertido sumas extraordinarias en la campaña por la reelección de Trump.

Los US$ 95 millones de Adelson se destinaron a otro importante super PAC pro-Trump, Preserve America, lo que representa prácticamente todo el dinero que recaudó durante el trimestre de julio a septiembre. Adelson y su difunto esposo, Sheldon, estuvieron entre los mayores donantes a candidatos y causas republicanas en la última década, y ella le ha dado al grupo un total de US$ 100 millones en lo que va del año.

Preserve America ha gastado casi todo lo que recaudó en el tercer trimestre y ha gastado casi US$ 92 millones en gastos independientes, principalmente en anuncios publicitarios.

Los datos de publicidad muestran que Preserve America todavía tiene reservados unos US$ 29 millones en tiempo publicitario para el mes de octubre hasta el día de las elecciones, incluso para impulsar la campaña de Trump en los estados clave de Michigan y Wisconsin.

Una mujer se toma una selfie durante el mitin de campaña de Kamala Harris el 13 de septiembre en Pensilvania. Crédito: Aimee Dilger/SOPA Images/LightRocket/Getty Images.

Otro importante super PAC pro-Trump, Restoration PAC, también informó de una enorme recaudación de un único donante importante. Uihlein donó unos US$ 49 millones al grupo en el tercer trimestre. En total, Uihlein ha donado casi US$ 59 millones este año a Restoration PAC, que actualmente está gastando millones en aire en los estados en disputa de Pensilvania, Wisconsin y Georgia.

Otros partidarios de Trump que contribuyeron con grandes sumas durante el tercer trimestre incluyeron al multimillonario ex ejecutivo de Marvel Ike Perlmutter y su esposa, Laura, que donaron casi US$ 5 millones a finales del mes pasado al super PAC pro-Trump Right for America.

Harris también se ha beneficiado de un importante esfuerzo externo financiado por donantes de mucho dinero.

FF PAC, el principal super PAC que respalda la campaña de la vicepresidenta, ha comprado un total de US$ 371 millones en tiempo publicitario desde principios de 2023, según datos de AdImpact, incluso para apoyar al presidente Biden antes de que pusiera fin a su campaña de reelección en julio. Es el mayor anunciante externo individual en la carrera presidencial.

FF PAC revelará su actividad de recaudación de fondos y gastos de septiembre el domingo. Pero hasta finales de agosto, según sus presentaciones más recientes, el grupo había informado de que había recaudado más de US$ 200 millones en este ciclo electoral, incluidos US$ 19 millones recibidos del multimillonario ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y US$ 10 millones del cofundador de LinkedIn Reid Hoffman.

Más cambios de roles

Trump 47, un comité de recaudación de fondos conjunto que recauda donaciones de alto valor que se destinan a la campaña del expresidente y a una serie de comités republicanos, recibió donaciones de seis cifras durante el tercer trimestre de algunos nombres destacados, entre ellos Steve Mnuchin, que se desempeñó como secretario del Tesoro de Trump, y Dana White, amigo de Trump desde hace mucho tiempo y director ejecutivo de Ultimate Fighting Championship. White tuvo un papel destacado como orador en la Convención Nacional Republicana durante el verano.

El comité Trump 47 recaudó US$ 145 millones durante el tercer trimestre y comenzó octubre con casi US$ 53 millones restantes en sus cuentas.

Los documentos presentados el martes muestran que Trump 47 pagó la factura en los últimos meses de algunos gastos de campaña tradicionales, como alquileres de instalaciones. El comité ayudó a financiar al menos US$ 15,8 millones en costos de viajes y eventos, lo que ayudó a liberar recursos en la cuenta principal de campaña de Trump para gastar en publicidad en su batalla contra una rival mejor financiada. Solo en agosto, los gastos de publicidad representaron más de 3 de cada 4 dólares gastados por el principal comité de campaña de Trump.

En la noche de este miércoles, el expresidente tiene previsto presidir un acto de recaudación de fondos para Trump 47 en su resort Mar-a-Lago en Florida. Los principales donantes del evento contribuyeron o recaudaron el máximo de US$ 924.600 cada uno, según una copia de la invitación obtenida por CNN.

Los grandes donantes también aportan en la lucha por el Congreso

Los principales super PAC que apuntalan a las carreras del Senado informaron enormes totales de recaudación de fondos en el tercer trimestre, con la estrecha mayoría de los demócratas en juego.

El Senado Majority PAC, un importante super PAC demócrata alineado con el líder de la mayoría Chuck Schumer, recaudó más de US$ 119 millones durante el tercer trimestre, un récord para el grupo, superando los aproximadamente US$ 116 millones recaudados por su contraparte republicana, el Fondo de Liderazgo del Senado.

El Senado Majority PAC recibió US$ 30 millones de una organización de dinero oscuro demócrata, Majority Forward, junto con contribuciones de siete cifras de algunos de los principales partidarios ricos del partido, incluido el gobernador de Illinois JB Pritzker (US$ 2,5 millones), el ex CEO de Google Eric Schmidt (US$ 2 millones) y el cofundador de Netflix Reed Hastings (poco menos de US$ 2 millones).

Los recibos del Fondo de Liderazgo del Senado también mostraron que algunos de los principales donantes a los candidatos y causas republicanas abrieron sus billeteras. Entre ellos se encontraban el director ejecutivo de Citadel, Ken Griffin (US$ 20 millones, lo que eleva su total anual a US$ 27,5 millones), el codirector ejecutivo de Elliott Management, Paul Singer (US$ 10 millones, lo que eleva su total anual a 20 millones) y el director ejecutivo de Blackstone Group, Stephen Schwarzman (US$ 9 millones).

Además, Miriam Adelson donó al fondo US$ 5 millones en el tercer trimestre, lo que elevó su contribución anual al grupo a US$ 15 millones.

Mientras tanto, el Congressional Leadership Fund (el principal super PAC que apoya a los republicanos de la Cámara de Representantes) recaudó más de US$ 81 millones en el tercer trimestre. Timothy Mellon, el solitario megadonante republicano, donó US$ 5 millones al grupo, y Adelson dio US$ 4 millones adicionales. El grupo entró en octubre con casi US$ 153 millones disponibles.

Su homólogo demócrata, House Majority PAC, presenta sus candidaturas mensualmente y recaudó casi US$ 20 millones en julio y uS$ 11,5 millones en agosto, y dijo que recaudó US$ 69 millones en septiembre, según The New York Times.

Los demócratas del Senado dan su última batalla

Con la casi certeza de que los republicanos ganarán el escaño del Senado de Virginia Occidental, los demócratas que esperan mantener su mayoría en la cámara no pueden darse el lujo de perder otro escaño si Harris termina ganando la presidencia. Su máxima prioridad es defender a dos incumbentes vulnerables de estados republicanos: el senador de Montana Jon Tester y el senador de Ohio Sherrod Brown. Los donantes han respondido en consecuencia.

Ningún candidato al Senado, incumbente o contrincante, recaudó más que Tester. El granjero de Montana recaudó US$ 32 millones en el tercer trimestre y entró en octubre con más de US$ 7 millones en mano. Su contrincante republicano, el SEAL retirado de la Marina Tim Sheehy, recaudó alrededor de US$ 10 millones y teníaUS$ 4 millones.

Brown recaudó la asombrosa cantidad de US$ 31 millones, un aumento considerable respecto de los 13 millones que recaudó en el segundo trimestre, y terminó el trimestre con más de 4 millones en el banco. Su oponente republicano, el empresario Bernie Moreno, recaudó US$ 6,5 millones y entró en octubre con US$ 3 millones en mano.

Los candidatos demócratas en Michigan, Pensilvania, Arizona y Maryland –todos ellos estados que figuran en la lista de CNN de los principales escaños del Senado con más probabilidades de ser reelegidos– recaudaron fondos en el tercer trimestre por un margen significativo.

En Wisconsin, un estado en disputa, el banquero republicano Eric Hovde, que se enfrenta a la senadora demócrata Tammy Baldwin, prestó a su campaña US$ 7 millones en el tercer trimestre, lo que elevó su total de autofinanciación a 20 millones de dólares. Baldwin, por su parte, recaudó más de US$ 13 millones en el período de tres meses.

Y en Texas –una rara oportunidad potencial de repunte para los demócratas– el representante Colin Allred, el candidato demócrata, inundó al senador republicano Ted Cruz, que lleva dos mandatos, recaudando US$ 30 millones de dólares frente a unos US$ 18 millones en el tercer trimestre. Cruz, sin embargo, comenzó octubre con una enorme ventaja en efectivo.

Los demócratas de la Cámara de Representantes tienen ventaja en efectivo en las contiendas clave

En la batalla por la Cámara de Representantes, donde los republicanos están defendiendo una mayoría muy estrecha, los candidatos demócratas entraron en la recta final de la campaña en una mejor posición financiera.

En 32 distritos que Inside Elections con Nathan L. Gonzales califica como “empatados” o inclinados hacia un partido, los demócratas, en promedio, recaudaron US$ 2,6 millones y tenían alrededor de US$ 1,8 millones en efectivo a mano al entrar en octubre. El candidato republicano promedio recaudó alrededor de US$ 1,1 millones y le quedaban US$ 1,4 millones para gastar en las últimas semanas de la contienda. (Los promedios no incluyeron a un par de candidatos de California – el demócrata Adam Gray en el Distrito 13 y la representante republicana Michelle Steel en el Distrito 45 – cuyos informes de recaudación de fondos no estaban disponibles justo después de la medianoche del miércoles.)

Algunos candidatos en las 32 contiendas se destacaron por informar ganancias trimestrales que no se ven habitualmente en las contiendas de la Cámara de Representantes. En el séptimo distrito de Virginia, el demócrata Eugene Vindman (hermano gemelo de un testigo estrella en el primer juicio político a Trump) recaudó la asombrosa suma de US$ 6,5 millones en el tercer trimestre. La candidata a la Cámara de Representantes que más se acercó a Vindman fue la representante de Alaska Mary Peltola, que recaudó unos US$ 4 millones en el mismo período.

Kristen Holmes de CNN contribuyó a este informe.

