Varios terremotos sacudieron el sur de California. ¿Se avecina uno grande?

Parte de la razón por la que los terremotos son difíciles de estudiar es la distancia. “La próxima vez que estés en un avión y digan, ‘estamos a 30.000 pies (sobre el nivel del mar)’ o ‘a altitud de crucero’, esa es aproximadamente la elevación sobre la superficie de la tierra”, explicó Scharer. “Pero los terremotos ocurren (a esa misma distancia) bajo la tierra.” Aunque puede ser inquietante no saber cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto, los expertos dicen que los residentes deberían canalizar esa ansiedad en estar preparados. Los elementos más importantes son agua, comida y medicinas, dice Scharer. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan tener un suministro de emergencia de un galón de agua por persona al día, así como alimentos no perecederos y medicinas adicionales para al menos tres días. Puede llevar tiempo que las tiendas y farmacias vuelvan a abrir. La Cruz Roja Estadounidense también tiene pautas sobre cómo prepararse para un terremoto. El cuerpo cubierto del oficial de policía de Los Ángeles, Clarence Wayne Dean, yace cerca de su motocicleta que se precipitó desde el paso elevado de la carretera estatal 14 que se derrumbó sobre la carretera interestatal 5 durante el terremoto de Northridge. Crédito: Douglas C. Pizac/AP. También sugieren un cambio en la forma de pensar: no solo te prepares para ti mismo; prepárate para y con tu comunidad. Cuando todo se descontrole, estarán juntos en ello. “Recomendaría que (los residentes) piensen en cómo ayudar a sus amigos, familiares y su comunidad local si hay un terremoto”, aconsejó Scharer. “Empieza contigo mismo y tu familia y luego conéctate con tu vecindario y trata de pensar en cómo vas a responder.” Un sistema de alerta temprana relativamente nuevo, ShakeAlert, cubre a 50 millones de personas en California, Oregón y Washington. Detecta el movimiento del suelo tan pronto como comienza la sacudida en la superficie de la tierra. Se calcula rápidamente un tamaño y ubicación estimados, que se convierten en la base para alertas de emergencia directas a teléfonos celulares, municipios y escuelas. La alerta dirá quién es probable que sienta la sacudida más fuerte, y les dará a las personas unos valiosos segundos de advertencia para ponerse a salvo antes de que la tierra comience a moverse. “Queremos que la gente lo vea como algo que pueden agregar a su arsenal de cosas que pueden usar para estar listos antes del terremoto, durante el terremoto y, por supuesto, después del terremoto”, dijo de Groot, quien agregó que las personas deben recordar practicar “agacharse, cubrirse y sujetarse” cuando sientan un terremoto, incluso si su teléfono no les envía una alerta. El 17 de octubre es el Great ShakeOut, un día para que personas de todo el mundo practiquen simulacros de seguridad ante terremotos. “Necesitamos estar preparados, porque podríamos tener un terremoto bastante grande en cualquier momento”, dijo Husker. “Es fácil volverse negligente.”

