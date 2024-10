ANÁLISIS | Harris se enfrenta a Fox mientras intenta atraer votantes del Partido Republicano

Y mientras los demócratas destacan cada vez más la amenaza que Trump percibe para la democracia estadounidense, el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador J.D. Vance, insistió en que el expresidente no perdió las últimas elecciones. “He respondido directamente a esta pregunta un millón de veces: No. Creo que hubo serios problemas en 2020”, dijo el republicano de Ohio. “Entonces, ¿perdió Donald Trump las elecciones? No con las palabras que yo usaría, ¿de acuerdo?”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.