Douglas Emhoff, el esposo de Kamala Harris que podría convertirse en primer caballero de Estados Unidos

Andrea Gomez

(CNN Español) — Si Kamala Harris gana las elecciones de Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, el tradicional título de primera dama dejaría de existir y sería reemplazado por el de primer caballero, un puesto que ocuparía Douglas Emhoff.

En unos días los votantes en Estados Unidos se dirigirán a las urnas para decidir quién será su próximo presidente, con la demócrata Kamala Harris enfrentándose al republicano Donald Trump. Si Harris obtiene la victoria, hará historia como la primera mujer en ocupar el despacho oval de la Casa Blanca, representando un paso significativo en la evolución de la política estadounidense.

Un triunfo de los demócratas significaría un cambio histórico en la Casa Blanca, ya que justamente no habría una primera dama, sino un primer caballero: Douglas Emhoff. Sin importar su título formal, Emhoff, siendo judío, está marcando un hito por sí mismo, simbolizando los cambios en las normas políticas y de género en la nación.

¿Quién es Doug Emhoff, el esposo de Kamala Harris?

Emhoff, un abogado destacado, tuvo una presencia mayormente tranquila y de apoyo durante la campaña electoral de Harris cuando se postuló para la presidencia en las primarias demócratas en la elección pasada. Harris se retiró de la contienda en diciembre de 2019 y se unió a Biden como su compañera de fórmula en agosto de 2020.

A menudo se mantenía alejado del foco mediático y se le veía tras bambalinas en eventos de Harris vistiendo una camiseta con el nombre “Kamala”. Sin embargo, es activo en las redes sociales donde sus seguidores se hacen llamar #DougHive, inspirándose en los seguidores de Harris conocidos como #KHive.

Emhoff captó la atención el año pasado al subir al escenario para proteger a Harris cuando una manifestante se acercó lo suficiente para intentar quitarle el micrófono.

Además, defendió a Harris cuando Donald Trump Jr., hijo del expresidente, retuiteó una afirmación falsa y racista que cuestionaba su identidad afroestadounidense debido a que sus padres eran inmigrantes de Jamaica e India.

Kamala Harris y Douglas Emhoff julio de 2024. (ERIN SCHAFF/POOL/AFP via Getty Images)

Sus apariciones han brindado una visión de la relación entre Harris y Emhoff: el actual segundo caballero tiene una oportunidad singular de asumir con seguridad un papel de apoyo hacia una mujer que aspira a convertirse en la persona más poderosa del país. Su figura está tomando un papel más destacado al establecerse como el confidente más cercano de Harris, su mejor portavoz y un aliado que potencia su mensaje sobre los derechos reproductivos y su importancia histórica.

El abogado hizo historia al convertirse en el primer cónyuge judío de un presidente o vicepresidente. Sus esfuerzos para combatir el antisemitismo han cobrado una nueva relevancia en el contexto del conflicto entre Hamas e Israel y ha actuado como uno de los portavoces más activos de la administración sobre este tema, manteniendo reuniones con actores clave.

Si bien Emhoff aseguró que no es lo que “esperaba estar haciendo” como segundo caballero, considera que su papel de amplificar la estrategia de la administración para combatir el antisemitismo es de “responsabilidad” y “rendición de cuentas”.

“Lo tomo muy en serio”, dijo durante una conversación de Yom Kippur el año pasado, instando a los judíos estadounidenses a “estar orgullosos de ser judíos y simplemente disfrutar de ello y vivir abiertamente y con orgullo”.

Douglas Emhoff, nacido en Nueva York en 1964, tiene 60 años y cuenta con una licenciatura en Derecho y un doctorado en Jurisprudencia, ambos obtenidos en instituciones de California. Con más de 30 años de experiencia, Emhoff ha ejercido como abogado en destacadas firmas hasta que se retiró en 2020 tras la elección de Harris como vicepresidenta para “evitar conflictos de interés”, según informó en ese momento el The New York Times.

Al igual que hizo Jill Biden anteriormente, Emhoff ha adquirido conocimientos sobre la estructura de la Casa Blanca, sobre cómo vivir con protección constante y cómo desenvolverse en un papel ceremonial que lo coloca en el escenario internacional.

Si Harris resulta ganadora en noviembre, Emhoff asumiría una función que conlleva una larga tradición de protocolo con dignatarios internacionales y de de recibir a los visitantes extranjeros en la residencia presidencial.

La historia de amor de Harris y Emhoff

Emhoff y Harris contrajeron matrimonio en 2014—siendo este el segundo para él y el primero para ella—y les encanta recordar cómo se conocieron., dicen De acuerdo con lo detallado por The New York Times, ella aún guarda el mensaje de voz que le dejó y lo reproduce cada año en su aniversario. Actualmente, Emhoff, quien se convirtió en un fuerte defensor durante la campaña de su esposa por la nominación presidencial demócrata, está a punto de ser el primer caballero del país.

En una reciente entrevista en YouTube, el esposo de la candidata reveló que la conoció en una cita a ciegas organizada por Reginald Hudlin, quien acostumbraba a dar fiestas. “Así que él y su esposa Chrisette llegaron a verme como abogado y yo simplemente me sente a hacer lo mío y en un momento Chrisette me pregunta: ¿estás soltero? y le dije: ¿por qué preguntas? Y me dijo ‘tengo una amiga que conozco desde hace 30 años y creo que ustedes serían increíbles juntos’”, recordó Emhoff.

Su primera reacción ante la posibilidad de conocer a Harris, que en ese momento era la fiscal general de California, fue: “¡Es sexy!”, recordó. “Fue un poco a la vieja escucla, ella me dio su número y me dijo ‘no arruines esto es confidencial y si lo haces pueda que busquemos otro abogado’”, dijo entre risas.

En la conversación, Douglas contó que esa misma noche le escribió a Kamala Harris y que de hecho ella también le respondió con una llamada —algo que no suele hacer porque siempre está trabajando— y decidieron salir. “Tuvimos una cita a ciegas y hemos estado juntos desde eso”.

Después de más de un año de relación, Emhoff le pidió matrimonio en su apartamento, un momento que Kamala Harris describió muy bien en su autobiografía ‘Nuestra verdad’ la cual fue publicada en marzo de 2021. “Lo miré allí arrodillado y me eché a llorar. Eso sí, no fueron lágrimas elegantes hollywoodenses cayendo por una mejilla resplandeciente. No me refiero a sollozos e hipidos con el rímel corriéndome por la cara. Doug me cogió la mano, contuve la respiración y le devolví la sonrisa. Entonces me pidió que me casara con él y grité un ‘¡Sí!’ entre lágrimas”.

En su boda, celebrada el 22 de agosto de 2014 Kamala lució un vestido dorado complementado con un ramo y un velo. La ceremonia civil fue privada y estuvo a cargo de su hermana Maya. A la ceremonia también asistieron los hijos de Emhoff, Cole y Ella, fruto de su anterior matrimonio con Kerstin, quien trabaja en la industria del entretenimiento.

“Creo que ella conoció a los niños después de tres o cuatro meses” dijo, señalando que con su exesposa, Kerstin, la relación es muy buena y de hecho, cuando Kamala la conoció, la relación fluyó muy bien. “Nos separamos hace 11 u 12 años pero seguimos siendo muy unidos de hecho Kamala y Kerstin se llevan increíble y somos una familia feliz, hacemos el Día de Acción de Gracias juntos así que ha sido realmente increíble”.

Sobre por qué Harris decidió no ser madre, la candidata señaló: “Creo firmemente que cada uno de nosotros tiene su familia de sangre y su familia por amor. Y yo tengo ambas. Y lo considero una verdadera bendición”. En respuesta a la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, quien sugirió en septiembre en un foro con el expresidente Donald Trump que la vicepresidenta no tiene nada que la mantenga humilde porque no tiene hijos biológicos.

La matrimonio, que ya lleva 10 años, encontró la manera de relacionarse muy bien entre los hijos del primer matrimonio de Emhoff y “Momala”, como se refieren a su madrastra. “Quiero a esos niños hasta la muerte. La familia se presenta de muchas formas y creo que cada vez más todos comprendemos que ya no estamos en los años 50”, dijo Harris.

¿Hubo infidelidad en el primer matrimonio de Emhoff?

A inicios de octubre de 2024 se conoció una declaración del esposo de Kamala Harris en la que se refería a una infidelidad, la cual habría ocurrido en su primer matrimonio y antes de concretar su relación con la actual candidata a la presidencia.

“Durante mi primer matrimonio Kerstin y yo pasamos por momentos difíciles debido a mis acciones. Asumí la responsabilidad y en los años posteriores, hemos superado las cosas como familia y hemos salido fortalecidos”, dijo Emhoff en una declaración proporcionada exclusivamente a CNN.

La declaración se dio a conocer después de que el Daily Mail reportara que el abogado había tenido un romance con una de las maestras de su hija pequeña, lo que generó el fin de su primer matrimonio hacia el año 2009.

El comité de investigación de Joe Biden ya conocía los detalles de esta relación hace cuatro años, en el momento en que Harris se preparaba para ser candidata a la vicepresidencia, según informó a CNN una fuente familiarizada con el asunto. Esta misma fuente también indicó que Emhoff había compartido la historia del romance con Harris mucho antes de su matrimonio.

Con información de Betsy Klein, Kate Sullivan, Ebony Davis, Jack Forrest Kyung Lah y Veronica Stracqualursi de CNN.

