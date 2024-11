¿Qué porcentaje de la riqueza de Musk proviene de impuestos y ayuda del Gobierno?

Incluso sin sus acciones y opciones en Tesla, Musk probablemente seguiría teniendo un valor de más de US$ 100.000 millones y sería una de las personas más ricas del planeta. SpaceX probablemente estará valuada en unos US$ 250.000 millones en una próxima ronda de financiación de los inversores, según Reuters. Ives dijo que, si bien SpaceX no ha revelado las tenencias de Musk, su estimación es cercana al 50%.

“Si no tuviera créditos regulatorios, Tesla no sería la marca que es en todo el mundo y Musk no sería la persona más rica del mundo”, dijo Ives, quien hoy es un optimista sobre las acciones de Tesla. En 2019, todavía se mostraba escéptico.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.