Whoopi Goldberg lanza All Women’s Sports Network, un canal de televisión global de deportes femeninos

“Queremos todo. Y lo bueno es que, como no estamos solo basados en Estados Unidos, podemos buscar cosas que no se están mostrando. Eso es lo que espero. Espero que sea el lugar donde, ya sabes, vas a ver no solo deportes femeninos sino cualquier cosa relacionada con mujeres en el deporte”, explicó.

“Creo que me he vuelto mucho mayor en los últimos tiempos, y estoy cansada de esperar”, dijo la legendaria actriz y comediante a Don Riddell de CNN Sport. “Así que he descubierto que si quieres algo, tienes que ir y tratar de hacerlo. Tomó 16 años, ¡pero qué demonios!”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.