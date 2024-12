Bitcoin alcanza los US$ 100.000 mientras se forma la administración pro-cripto de Trump

El nuevo hito se suma al impresionante repunte iniciado desde que se proyectó que Trump ganaría la presidencia el 6 de noviembre, lo que impulsó un aumento de US$ 6.000 en un solo día en bitcoin que lo llevó a un nuevo récord por encima de US$ 74.000. Una semana después, alcanzó los US$ 90.000.

