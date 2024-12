¿Qué puede pasar con el “parole in place” con Trump?

Pero el Keeping Families Together no es el único que utiliza la autoridad legal de “parole in place”. Existe una variedad de programas que funcionan bajo esta figura judicial que, de acuerdo con el USCIS, es un “permiso de permanencia temporal” que se utiliza desde hace tiempo para “proporcionar ayuda a determinadas personas indocumentadas que ya están construyendo sus vidas en Estados Unidos”, explica FWD.us. Aquí puedes consultar los tipos de “parole in place” que existen actualmente y sus requisitos.

Aunque el Gobierno de Biden podría presentar una apelación, días después del fallo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) actualizó su sitio web en donde confirma que no adjudicará solicitudes pendientes de KFT PIP (las siglas del programa, Keeping Families Together Parole in Place) y no aceptará nuevas solicitudes. Además, dice que se cancelan las citas biométricas relacionadas con el KFT PIP y quien se presente será rechazado.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.